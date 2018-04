"Psg, Cavani può andar via": sfida Chelsea-Manchester United

Un giornale l'ha chiamata "rivoluzione francese", è successo dopo il tonfo col Real Madrid e non sarà il 5-0 al Metz in campionato a cambiare le carte in tavola al Psg. Piuttosto, nella sfida che almeno restituito il sorriso ai parigini, Edinson Cavani non c'era perché squalificato e secondo quanto riporta Le Parisien è un'assenza alla quale i tifosi della corazzata dovrebbero abituarsi perché presto potrebbe diventare definitiva.



L'indiscrezione del quotidiano francese riguarda un duello in corso tra Chelsea e Manchester United per il Matador, ovviamente a partire dalla prossima stagione: il punto è sempre il solito, quello di uno spogliatoio rotto che indurrebbe molti calciatori ad abbandonare il ricco progetto parigino. In particolare l'ex attaccante del Napoli lascerebbe la Francia nel caso in cui Neymar dovesse restare al Psg: tra i due, ormai è chiaro, non corre buon sangue e non è solo una questione di chi calcia i rigori.



I tabloid britannici hanno dato parecchio risalto alla notizia del Le Parisien e hanno anche "fissato il prezzo" del giocatore che ha compiuto da poco 31 anni ed è in lotta per la Scarpa d'oro con i suoi 24 gol in 25 partite di Ligue 1. La Premier è la prima scelta anche perché sono in pochi a potersi permettere i 53 milioni di sterline, circa 60 milioni, che Al Khelaifi chiederebbe per lasciarlo andare.