"Neymar ha nostalgia della Liga: è deluso della Ligue 1"

No, questa volta le incomprensioni con Cavani e i tifosi, che pure hanno un peso quasi decisivo, non c'entrano. Secondo quanto riporta l'Equipe l'insoddisfazione di Neymar per la sua avventura al Psg dipenderebbe anche dal livello della Ligue 1. In particolare la punta ex Barcellona considererebbe il gioco del campionato francese troppo difensivo e dispendioso dal punto di vista fisico: da qui la confessione fatta ad alcuni amici sulla preferenza per la Liga, ritenuta più adatta alle proprie caratteristiche tecniche.



O'Ney non starebbe dunque nascondendo la sua delusione nel tentativo di spingere per una cessione e per il ritorno in Spagna: il Real Madrid, con in testa il presidente Florentino Perez, ha messo l'ex rivale blaugrana nel mirino anche perché Cristiano Ronaldo potrebbe fare le valigie a fine stagione.



Tuttavia il Psg non ha alcuna intenzione di privarsi di un giocatore pagato 222 milioni di euro la scorsa estate e del resto non ha inserito alcuna clausola rescissoria nel contratto del 25enne proprio per evitare spiacevoli sorprese. L'eventuale trattativa risulta tutta in salita...