"Eden Hazard parlava alle spalle, gli diedi uno schiaffo"

Antonio Conte lo ha riportato di nuovo al top, come gli era già successo due anni fa con Mourinho. Eden Hazard, a 26 anni, non ha ancora completato il processo di crescita, ma di sicuro con la maglia del Chelsea ha fatto un gran bel passo avanti rispetto ai primi anni, soprattutto in termini comportamentali. Nicolas Plestan, suo ex compagno al Lille, la squadra dove il belga è cresciuto, ha raccontato un episodio a France TV che fa venir fuori il lato peggiore del giocatore.



"All'epoca Hazard si allenava sia con la prima squadra che con la Primavera e di solito ci criticava sempre quando era con i suoi compagni delle giovanili. Una mattina arrivò e mi strinse la mano. Io gli dissi: 'Perché mi stringi la mano se mi parli alle spalle?' ". Lui replicò infastidito e io gli diedi uno schiaffo. Non ne sono fiero, ma non lo rimpiango. Fa parte della vita di spogliatoio e a lui mancava lo spirito dello spogliatoio all'epoca. Aveva litigato già anche con un altro mio compagno. Ma poi ha continuato a lavorare duro e a parte il comportamento dovuto all'età, era un bravo ragazzo".