"Cavani, no a un milione offerto dal Psg per non tirare i rigori"

La vicenda della lite fra Neymar e Cavani si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto riferisce El Pais il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi si sarebbe mosso per cercare una soluzione e riportare il sereno dopo lo scontro tra i due attaccanti scoppiato a causa di un rigore nella sfida con il Lione.



Il numero uno dei parigini avrebbe offerto all'uruguaiano un milione di euro per non calciare più i tiri dal dischetto e lasciarli al compagno di reparto. La stessa cifra è prevista nel contratto come bonus qualora il Matador diventi capocannoniere della Ligue 1. L'obiettivo, senza la possibilità di tirare i penalty, sarebbe più difficilmente raggiungibile: da qui la proposta, una sorta di 'risarcimento'.



Ma Cavani avrebbe replicato con un secco no ritenendo di aver acquisito il diritto di presentarsi dagli 11 metri dopo 4 anni sotto la Torre Eiffel. Inoltre gran parte dello spogliatoio, nella querelle con il brasiliano, sarebbe dalla sua parte. Al-Khelaifi avrebbe allora cercato di convincere Neymar a 'farsi da parte' e tuttavia anche in questo caso la risposta del giocatore, acquistato per 222 milioni di euro, sarebbe stata negativa. La questione resta dunque irrisolta...