"Caos nello spogliatoio e una donna in ritiro: ecco perché il Lille ha scaricato Bielsa"

Cominciano a emergere indiscrezioni sui motivi che hanno portato alla separazione tra il Lille e Bielsa. Secondo quanto riferisce l'Equipe la società francese ha deciso di chiudere con il tecnico perché nello spogliatoio dominava l'anarchia: l'allenatore argentino avrebbe infatto delegato la gestione, anche dei ritiri, ai giocatori 'lavandosene le mani' o quasi.



Da qui la crescente indisciplina con continui ritardi e la presenza di una ragazza nella stanza di un giocatore, successivamente punito, nel ritiro precedente alla sfida di Coppa di Lega contro il Valenciennes (battuto ai rigori). Come se non bastasse era pessimo il rapporto (per questioni di mercato) tra Bielsa e Luis Campos, consigliere del numero 1 del club Gerard Lopez: il tecnico avrebbe per questo allontanato Joao Sacramento, addetto alle analisi video e molto vicino allo stesso Campos.



Ora il Loco vuole 400 mila euro lordi di ingaggi mensili previsti nel contratto (fino a giugno 2019). Contratto al cui interno, secondo il legale Carlo Alberto Brusa, non c'era nessuna clausola di licenziamento per giusta causa. Un accordo tra le parti sembra dunque difficile: la questione si risolverà per via giudiziaria.