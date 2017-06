"Benvenuto tra i grandi", la Francia accoglie Mbappè

Primo giorno di scuola per Kylian Mbappé. L'esterno d'attacco di origini camerunesi del Monaco, esploso nell'Europeo U-19 della passata estate (larga vittoria in finale contro l'Italia) è stato lanciato senza paura dal coach dei monegaschi Jardim e in pochi mesi ha incantato e attirato le attenzioni di tutti i grandi club europei (Real Madrid in testa).

Appena 18 anni (ne farà 19 il 20 dicembre), ha già segnato 12 gol nella Ligue 1 e 19 in stagione, compresi i due nella doppia sfida contro il Manchester City che è valsa i quarti di finale di Champions League ai francesi.

A furor di prestazioni pazzesche e gol, Mbappè ha convinto anche il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, che, in conferenza stampa, ne ha annunciato l'imminente debutto: "E' in forma eccellente, ma ovviamente essendo giovane ha ampi margini di miglioramento - ha detto il tecnico ex Juve - Sta facendo delle cose davvero notevoli, mostrando grande maturità. La convocazione in Nazionale è la naturale conseguenza". "Non so se partirà titolare - ha continuato Deschamps - ma certamente avrà spazio. Tutti i giocatori che chiamo dovrebbero avere l'ambizione di giocare dall'inizio".

Francia, il battesimo di Mbappè