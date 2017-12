"Barcellona, hai causato molti problemi a Seri"

Jean Michael Seri ha 26 anni, non è certo un calciatore di primo pelo: visto all'opera contro il Napoli nei preliminari di Champions quest'estate, ci si chiedeva se il Barcellona fosse davvero sicuro di acquistarlo, perché di fronte al pressing degli azzurri, allora al top della condizione, sparì dal campo, insieme a tutto il Nizza. E in effetti i catalani, alla fine, rinunciarono al centrocampista.



Il punto è che magari, in quelle due partite, Seri si sentiva già altrove. E le parole dell'agente Jean-Pierre Rivere fanno capire bene com'è andata quest'estate: "Abbiamo messo il contratto davanti al giocatore - racconta -, gli abbiamo detto che erano state completate tutte le pratiche burocratiche e doveva solo firmare. Il Barcellona all'utimo momento ha però annullato tutto ed è proprio questo tipo di atteggiamento che ci ha infastidito. Il Barcellona ha causato molti problemi a Seri. Due anni fa lui aveva già detto che il suo sogno era giocare con i catalani e tutti ridevano, poi ad un certo punti ti contattano loro, ti mettono il contratto davanti e non ti fanno firmare. Non è una situazione facile da gestire per il giocatore".