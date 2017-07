Ligue 1 Verratti sogna il Barcellona e cambia agente: arriva Raiola

Marco Verratti è uno dei nomi più chiacchierati di questo mercato. Il centrocampista del Psg è seguito con attenzione dal Barcellona e non ha mai nascosto la sua volontà di trasferirsi in Catalogna, ma il club di Parigi fa muro e non vuole cedere. Per questo motivo Verratti ha deciso di cambiare agente: ufficializzato su Instagram l'addio a Di Campli, il nuovo procuratore del 24enne è Mino Raiola. Lo scorso 7 luglio Di Campli aveva accusato il Psg di "tenere prigioniero Veratti" e il giocatore azzurro era intervenuto per smentirlo dichiarandosi felice a Parigi.