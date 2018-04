Ligue 1 USA, Timothy Weah è il primo millennial della storia

Dopo l'esordio in Ligue 1 sul campo del Troyes con la maglia del PSG, squadra in cui ha militato anche il padre George, è arrivata la prima presenza di Timothy Weah anche con la nazionale americana. Il figlio dell’ex attaccante del Milan e attuale presidente della Liberia è entrato nella storia delle selezione a stelle e strisce facendo il suo ingresso in campo al minuto 86 dell’amichevole vinta 1-0 contro il Paraguay (rigore di Bobby Shou Wood). Grazie ai pochi minuti in campo, il 18enne nativo di New York è diventato infatti il primo classe 2000 a vestire la maglia degli USA e, per questo motivo, la Federazione statunitense attraverso Twitter lo ha voluto celebrare con questo post.