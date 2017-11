Ligue 1 Thiago Silva chiama Coutinho: "Lo voglio presto al Psg"

Dopo l'affare Neymar, il Psg prova un altro sgambetto di mercato al Barcellona. Dopo che il club blaugrana ha a lungo inseguito Philippe Coutinho in estate senza riuscire a portarlo via da Liverpool, ora i francesi stanno provando a convincere il brasiliano a trasferirsi sotto la Torre Eiffel e possono contare su uno sponsor d'eccezione, il capitano della nazionale verdeoro, Thiago Silva. “Parlo molto con Coutinho - ha confessato il difensore intervistato da ‘Telefoot’ - Spero che alla fine della stagione, o anche prima, possa esserci una bella sorpresa per noi. Spero che lui ci pensi bene e di vederlo al lavoro con noi l’anno prossimo. Come con Neymar, gli dò un sacco di consigli, ma credo che la cosa più importante per lui sia prendere la migliore decisione possibile”.