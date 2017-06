Ligue 1 Saint Etienne, striscioni contro Mounier

Anthony Mounier ha lasciato il Bologna per tornare in Francia ma in Ligue 1 non troverà una situazione più semplice. I tifosi del Saint Etienne, sua nuova squadra, hanno appeso striscioni fuori dal centro sportivo per criticare Mounier: "I nostri colori non saranno mai i tuoi". Il motivo risale a ruggini del passato, quando l'attaccante 29enne (allora al Montpelleri) ricordando i trascorsi al Lione disse "Da piccolo era vietato perdere contro Les Vertes) ma soprattutto al 2012 quando, vestendo la maglia del Nizza, segnò una doppietta da avversario provocando i tifosi del Saint Etienne.