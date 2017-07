Ligue 1 Psg, primo contratto professionistico per Weah junior

Con un annuncio sul sito ufficiale, il Paris Saint Germain ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per Timothy Weah (figlio dell'ex attaccante liberiano George, un passato nei parigini e nel Milan, pallone d'oro 1995). Per Weah junior, contratto fino al 2020: "Sono molto orgoglioso di continuare l'avventura al Paris Saint-Germain con questo contratto da professionista. Sono in un grande club e non vedo l'ora di continuare a migliorare e un giorno esordire in prima squadra".