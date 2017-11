Ligue 1 Psg, per Neymar 100 giorni da Re

Prima della sfida contro il Nantes, il Psg ha fatto i conti in tasca a Neymar: non sullo stipendio ma su quelli mostrati in campo. Cento giorni fa il brasiliano diventava un giocatore parigino e in questo periodo ha segnato 11 gol in 12 partite di Ligue 1, conditi da sette assist. Quarantaquattro i tiri tentati con una precisione del 66,7%, 90 i dribbling riusciti con il 77.2% di precisione dei passaggi. "Ed è solo l'inizio" ricorda il Psg, quasi un messaggio a chi pensa che O' Ney possa partire a fine stagione.