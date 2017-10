Ligue 1 Psg, metà squadra in vendita

Chiamatelo pure "effetto Neymar": dopo l'acquisto del brasiliano, il Paris Saint Germain avrebbe messo in vendita otto giocatori per rientrare nei paletti economici richiesti dall'Uefa. È quello che riporta El Pais: di questi 8, solo Matuidi e Aurier sono stati poi effettivamente ceduti tanto che già a gennaio i francesi riproveranno a piazzare qualche gioiello. Ma, riporta sempre il giornale spagnolo, metà della squadra ce l'avrebbe con Neymar proprio per questo motivo: dopo la lite con Cavani, altre ombre sul rapporto tra il brasiliano e parte dei compagni.