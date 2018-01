Ligue 1 Psg, Marquinhos piange: "Che tristezza se Lucas va via"

Marquinhos cuore d'oro: l'ex difensore della Roma, ora al Psg, è scoppiato in lacrime durante un'intervista a Canal Plus quando il giornalista gli ha chiesto cosa provasse per la possibile partenza di Lucas Moura, l'esterno seguito anche dal Napoli, ma destinato alla Premier League: "È un amico che mi ha aiutato tanto quando sono arrivato qui a Parigi - ha spiegato -. Non vorrei essere nella sua situazione: vorrei che fosse felice e per esserlo deve essere in campo, deve giocare. Farà la sua scelta e noi saremo con lui. Sarà un mio amico per tutta la vita".