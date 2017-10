Ligue 1 Psg, l'Equipe: "Rissa sfiorata tra Neymar e Cavani"

Il caso del rigore tirato (e sbagliato) da Edinson Cavani nella vittoria per 2-0 sul Lione di domenica sera, penalty che avrebbe chiaramente voluto calciare Neymar, ha avuto un seguito anche nello spogliatoio del Psg. Secondo la ricostruzione fatta dall'Equipe, dopo la partita l'uruguayano avrebbe detto a muso duro al brasiliano di non aver apprezzato il suo atteggiamento. Frase che Neymar avrebbe preso malissimo e che ha fatto scattare una lite, che non sarebbe sfociata in rissa solo per merito dell'intervento di capitan Thiago Silva, che ha evitato un confronto anche fisico tra i due giocatori.