Ligue 1 Psg, l'enfant prodige Kays Ruiz firma fino al 2020

Non solo investimenti multimilionari sul mercato per top player affermati o in rampa di lancio. Il Psg, nell'ottica di entrare definitivamente nel gotha del calcio europeo, prova a portare a casa o a blindare i piccoli talenti già da giovanissimi. È il caso di Kays Ruiz, enfant prodige di Lione che veste la maglia numero 10 ed è già nel giro delle nazionali giovanili francesi: il Barcellona lo aveva portato alla Masia a 7 anni, nel 2015 il Psg l'ha riportato in patria e ora che ha 15 anni (e l'appellativo di piccolo Messi visti i suoi trascorsi in blaugrana) gli ha fatto firmare un contratto fino al 2020. "Contrat d'aspirant", in francese, traducibile più o come con "apprendistato". Se tutto andrà come prevedono a Parigi, magari tra tre anni Ruiz ne firmerà uno molto più importante.