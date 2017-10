Ligue 1 Psg, esaurite le magliette di Neymar

“Neymar? Oggi abbiamo un problema da risolvere: non abbiamo abbastanza magliette". Il brasiliano è diventato l'idolo indiscusso dei tifosi del Psg e il presidente Al-Khelaifi lancia l'allarme: "Questo è enorme problema per noi, sono stato negli Stati Uniti la scorsa settimana e ho visto la maglia del Paris Saint-Germain ovunque. Lo stesso in Asia, America Latina e Medio Oriente”. Dopo il boom da 10mila magliette del giorno della presentazione, negli ultimi 30 giorni sono state polverizzate più di 120 mila maglie. Numeri che hanno sorpreso anche la Nike, tanto che secondo quanto riporta ‘BFM Sports’, al momento le magliette del brasiliano sarebbero esaurite.