Ligue 1 Psg, Emery: "Vogliamo uno tra Neymar, Mbappè e Sanchez"

"Se vogliamo competere con i migliori, dobbiamo comprare i giocatori migliori". Così Unai Emery, tecnico del Paris Saint-Germain, ha ufficializzato la trattativa del club parigino con il Barcellona per Neymar. "Vogliamo i migliori, quelli che giocano nei club più forti al mondo - ha dichiarato nel corso di un'intervista con L'Equipe - perché vogliamo competere con Bayern, Barcellona e Real, in questa sessione di mercato arriverà uno dei 5 giocatori top al mondo". "Il nostro primo desiderio è prendere un giocatore molto forte in attacco - ha aggiunto il tecnico - Gli obiettivi sono Neymar, Sanchez e Mbappè"