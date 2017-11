Ligue 1 Psg, Dugarry contro Pastore: "Mandatelo via, è sempre infortunato"

Dopo aver riservato le sue ormai proverbiali bordate a Griezmann, Verratti e Neymar, questa volta Christophe Dugarry se l'è presa con il Flaco Pastore, reo di aver dichiarato a mezzo stampa di volere più spazio al Psg e di considerare la possibilità di lasciare Parigi a gennaio. “Io adoro questo giocatore, ma cosa pretende? - ha tuonato l'ez attaccante tra le altre del Milan - Non gli piace la situazione? Si possono reclamare delle cose, si può dire tutto quello che vogliamo, ma lui non ha fatto una partita, è sempre infortunato, è spesso assente. Ha fatto una buona partita ed è riuscito a dimostrare il suo talento, ma di cosa si può lamentare? Lasciatelo andare a giocare dove vuole. Può dire tutto quello che vuole ma non ha giocato finora tre quarti delle gare con il Psg. Che faccia le recite, che dica quello che vuole…”. Sul trequartista ex Palermo c'è da tempo l'interesse dell'Inter, chissà che a gennaio non potremo rivederlo in Italia.