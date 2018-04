Ligue 1 Psg, che sfottò al Marsiglia: "Potete tornare quando volete"

Psg-Marsiglia 3-0. Così è andata domenica in Ligue 1 e così è andata ieri in Coppa di Francia. Un doppio confronto impietoso e così il club parigino ha preso in giro i rivali su twitter. "Grazie per la vostra visita nella capitale. Potete tornare tutte le volte che volete, sarete ben accolti" si legge nel post pubblicato dopo il match al Parco dei Principi. Il Marsiglia risponderà alla provocazione o incasserà e basta?