Ligue 1 Psg, Cavani: "Il migliore con cui ho giocato è Verratti"

Edison Cavani si racconta rispondendo alle domande dei fan attraverso i social con l’hashtag #MinutoCeleste e snobba Ibrahimovic e Neymar. Il Matador da quando è arrivato al PSG ha giocato con entrambi (entrando anche spesso in competizione con loro) ma l'attaccante ex Napoli ritiene che il giocatore più forte con cui abbia mai giocato sia Marco Verratti, anche lui suo compagno a Parigi. Sul più forte di sempre nessun dubbio, Diego Armando Maradona, mentre l'avversario più duro da affrontare è stato Giorgio Chiellini: "Nessuno mi picchiava come lui".