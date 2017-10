Ligue 1 Psg, Cavani e Neymar litigano per rigori e punizioni

Primi screzi tra Edinson Cavani e Neymar al Psg: nel 2-0 al Lione, arrivato grazie a due autoreti, a tenere banco non sono le giocate dei due fuoriclasse, ma le loro discussioni sul campo. A fare il giro del mondo è il diverbio in occasione del rigore fallito dal Matador: Neymar si avvicina al dischetto a chiedere all'uruguaiano di poter calciare lui, ma Cavani gli nega il pallone e poi sbaglia. Il brasiliano si era allontanato mostrando il proprio disappunto, ma prima era stato lui stesso a dire no al compagno che avrebbe voluto calciare una punizione conquistata da Neymar: in quella circostanza era stato Dani Alves a dirimere la questione consegnando la palla a Neymar. Sul web, oltretutto, fanno notare che con Messi queste cose non succedevano: al Barcellona lasciò un rigore a Neymar per consentirgli di segnare una tripletta e portare il pallone a casa.