Ligue 1 Notte di stelle a Parigi per il compleanno di Neymar

Una festa di compleanno in grande stile per Neymar. Oltre 200 gli invitati al Pavillon Cambon di Parigi: era presente tutto il Psg compreso il numero 1 del club Nasser Al-Kehalifi, Ronaldo (il fenomeno) e naturalmente la fidanzata del 26enne attaccante brasiliano, Bruna Marquezine. Non ha voluto mancare all'appuntamento anche l'attaccante del Manchester City Gabriel Jesus.