Ligue 1 Nizza, Sneijder: "Io ho ancora fame di vittorie"

Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray e ora Nizza. Wesley Sneijder ha spiegato così la sua nuova sfida: "Sono qui per mantenere la squadra ad alti livelli - le parole dell'olandese nella conferenza di presentazione -, in carriera ho vinto tanto ma ho ancora fame e non intendo fermarmi qui. Questa squadra gioca un buon calcio, mi piace". Inevitabile un riferimento a Balotelli: "Non mi ha convinto lui, ho scelto questa squadra per il progetto". Sulla fine con il Galatasaray: "Non voglio parlare del mio vecchio club, una bella storia ma tutto finisce. Oggi parlo solo di Nizza". Infine un riferimento al playoff di Champions: "Il Napoli è forte ma possiamo batterlo, l'importante è crederci. Quando ci credi, tutto è possibile: nel 2010 non pensavamo di vincere la coppa con l'Inter ma, partita dopo partita, abbiamo iniziato a crederci e alla fine ce l'abbiamo fatta". Assieme a Sneijder è stato presentato anche Allan Saint-Maximin, attaccante prelevato dal Monaco.