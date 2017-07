Ligue 1 Nizza, la maglia ufficiale del 2017/18

Il Nizza ha presentato le maglie della nuova stagione, ancora firmate dallo sponsor tecnico Macron. La prima maglia è del classico rossonero davanti, la parte posteriore lascia spazio al nero interrotto sul fianco da due strisce bianche mentre il collo è a polo con tre bottoni e i bordi in maglieria. Bianca con bande verticali grigio chiare in stampa sublimatica la maglia da trasferta nella sua parte anteriore, completamente bianca nella parte posteriore. Il rossonero torna nei dettagli di mainche e collo. Per la terza maglia la scelta è caduta su un completo che ricorda molto la prima divisa del club francese nato ai primi del Novecento: nero con righe verticali in blu elettrico, colore che si ritrova nel ricamo presente sulle spalle sotto al collo a polo.