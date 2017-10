Ligue 1 Nizza, Balotelli nuovamente papà: è nato Lion

Fiocco azzurro per Mario Balotelli: l'attaccante del Nizza, già padre di Pia nata nel 2012 dalla relazione con Raffaella Fico, può abbracciare anche Lion. Dopo il match di Europa League contro il Vitesse è andato a trovare il secondogenito in una clinica svizzera, mercoledì su Instagram il post misterioso con l'hashtag #felicità, ora la conferma. La madre, come svelato da Chi, si chiama Clelia, ha 26 anni ed è residente in Svizzera.