Ligue 1 Nizza, Balotelli nella storia: miglior bomber degli anni 2000

Balotelli nella storia del Nizza. Con la doppietta segnata al Lokomotiv Mosca in Europa League, sesto gol in altrettante partite europee in questa stagione, SuperMario è diventato il miglior marcatore degli anni 2000 del club della Costa Azzurra. Come ricorda il quotidiano Nice Matin, infatti, l'attaccante italiano, 38 reti in 55 partite da quando veste rossonero, ha scavalcato Dario Cvitanich, che in due stagioni e mezzo, tra il 2012 e il 2015, era andato in rete 36 volte, in 76 presenze. Quelli segnati ai russi sono i gol numero 20 e 21 della stagione di Balotelli, che in Costa Azzurra sembra davvero aver trovato la sua dimensione e si candida prepotentemente per indossare la maglia azzurra nelle amichevoli con Inghilterra e Argentina. Cosa farà Di Biagio? Vedremo, intanto pare sicuro che Balo non raggiungerà mai il più grande marcatore della storia del Nizza, Joacquin Valle Benitez, che segnò 131 reti coi rossoneri tra il 1937 e il 1948: il suo contratto infatti scade a giugno e viste le prestazioni è facile immaginare l'assalto di qualche big in estate.