Ligue 1 Nizza: Balotelli e Sneijder convocati per il Guingamp

Mario Balotelli e Wesley Sneijder hanno recuperato da infortuni e scarsa forma fisica e sono tra i 18 convocati da Favre per la sfida casalinga di Ligue 1 contro il Guingamp: il Nizza ritrova le sue stelle proprio pochi giorni prima del ritorno del playoff di Champions contro il Napoli. Recuperi importanti anche per trovare i primi punti in campionato visto che i rossoneri hanno rimediato zero punti nelle prime due partite. SuperMario entuasiasta su Instagram: "Finalmente sono tornato!".