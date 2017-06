Ligue 1 Nizza: Balo festeggia la Champions, gli interisti lo coprono di insulti

Dopo la vittoria per 3-1 sul Nancy che ha sancito la storica qualificazione alla prossima Champions League per il suo Nizza, Mario Balotelli ha voluto festeggiare posando di fronte al murales che i tifosi rossoneri gli hanno dedicato e postando la foto sul suo profilo Instagram. Tra i vari commenti di complimenti a SuperMario (anche qualche invito a venire al Napoli), però, anche molti insulti, provenienti tutti dai tifosi dell'Inter, che non hanno affatto gradito il tweet post derby in cui SuperMario esultava per il gol al '97 di Zapata.