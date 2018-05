Ligue 1 Nimes in Ligue 1, una festa attesa 25 anni

Nîmes è un comune dell'Occitania (sud della Francia) di 143.917 abitanti che in passato fu un importante avamposto dell'Impero Romano e oggi ognuno di quegli abitanti sta festeggiando per la grande impresa dei Coccodrilli, questo il soprannome della squadra della città, che dopo 25 anni dall'ultima volta hanno conquistato un'inaspettata promozione in Ligue 1. All'inizio dell'anno la squadra non era certo tra le favorite, ma grazie al 4-0 rifilato al Gazelec Ajaccio è stata promossa addirittura con una giornata d'anticipo e dopo aver incantato per tutta la stagione: il Nimes ha infatti stabilito il record di gol segnati in Ligue 2 (73) da quando esiste il girone unico (1993/93) e gran parte del merito è del capocannoniere del campionato, Umut Bozok, talentuoso attaccante turco classe '96, autore di 24 reti.