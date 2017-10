Ligue 1 Neymar vola a Londra da Hamilton dopo la lite con Cavani

La quiete dopo la tempesta. L’attaccante brasiliano del Psg Neymar è volato a Londra dal suo grande amico Lewis Hamilton forse per dimenticare il litigio con Cavani (come riporta l’Equipe al termine della partita con il Lione si sarebbe sfiorata la rissa tra i due nello spogliatoio dopo il diverbio in campo, con l’ex Barça che voleva calciare il rigore al posto dell’uruguaiano). Come testimoniano le immagini diffuse su Instagram dal giocatore verdeoro e dal pilota inglese, nella capitale britannica insieme a loro c’era anche Barbara Palvin, modella ungherese di Victoria’s Secret.