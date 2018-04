Neymar, via alla riabilitazione in una reggia da 28 milioni

Il suo Psg si appresta a sfidare il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions, ma Neymar non ci sarà. Il brasiliano è stato operato per la frattura del quinto metatarso del piede destro e starà fermo circa tre mesi, periodo che la stella ex Barcellona passerà nella sua splendida residenza di Mangaritiba, una reggia extra lusso dal valore di 28 milioni di dollari. Situata nel condominio di Portobello su un terreno di 10.000 mq, la proprietà ha sei suites, sei posti auto, un eliporto, campi da tennis, cucine, una cantina sotterranea riscaldata con una capacità di tremila bottiglie, un centro benessere con idromassaggio, un bagno turco, una sala massaggio, una sistema audio integrato, una moderna palestra e anche lo spazio per una grande barca (Fonte foto: Bossa Nova Sir / Sotheby's).



Queste le tappe della riabilitazione di Neymar:

8/03 - Inizio lavoro senza appoggiare il piede a terra.

03/04-10/04 - Inizio lavoro muscolare.

14/04 - Data prevista per i primi controlli postoperatori.

15/04 - In caso di evoluzione, Neymar potrà iniziare ad allenarsi senza restrizioni.

10/05 - Convocazioni Mondiale.

18/05 - Data prevista per Neymar per essere in condizione di giocare.

21/05 - Presentazione dei giocatori della nazionale a Teresópolis.

26/05 - Finale Champions League.

27/05 - Amichevole nazionale al Maracanã.

28/05 - Viaggio verso la preparazione a Londra.

03/06 - Data prevista per Neymar per essere al top.

03/06 - Amichevole probabilmente contro l’Austria.

10/06 - Amichevole contro la Croazia.

17/06 - Brasile-Svizzera, esordio Mondiale