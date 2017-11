Ligue 1 Neymar senza pace: costretto a traslocare per motivi di sicurezza

Non c'è pace per Neymar al Psg. Secondo quanto riferisce Le Parisien, l'attaccante brasiliano è stato costretto a lasciare la lussuosa villa (1.000 mq su cinque piani e piscina al seminterrato) nelle Yvelines, nella banlieue di Parigi, per motivi di sicurezza. Attorno alla dimora stazionavano infatti tmolti tifosi e curiosi e qualcuno era riuscito a introdursi scavalcando il muro perimetrale nonostante la presenza di vigilantes e gendarmi. Da qui la scelta dell'entourage del giocatore di traslocare: la nuova meta è al momento segreta. Chissà se il cambio di abitazione rasserenerà la punta ex Barcellona che in questi primi mesi nella capitale francese ha avuto diversi problemi con i compagni di squadra e il tecnico Emery.