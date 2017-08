Neymar, pensa se lo avessi fatto per soldi...

Neymar guadagnerà 150 milioni per i prossimi cinque anni

Ogni mese gli saranno accreditati 2,5 milioni di euro

Che a settimana fa 564 mila euro

E quindi 80mila al giorno (si, avete capito bene)

In un'ora il nuovo attaccante del Psg guadagnerà 30mila euro (in un'ora...)

Quante cose si possono fare in un minuto? Neymar fa 60 euro

La nuova stella della Ligue 1 per i prossimi 5 anni guadagnerà 1 euro al secondo.

Ma non l'ha fatto per i soldi...