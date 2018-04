Morte Stephen Hawking, Neymar sulla sedia a rotelle

"Devi sempre avere un atteggiamento positivo ed ottenere il massimo dalla situazione in cui ti trovi" questa la frase che accompagna la foto di Neymar sulla sedia a rotelle, un omaggio a Stephen Hawking nel giorno della morte. Il brasiliano, che si serve ancora della carrozzina per muoversi dopo l'operazione al piede destro, ricorda così l'astrofisico britannico, costretto alla sedia a rotelle per una forma a lenta progressione di sclerosi laterale amiotrofica.