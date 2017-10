Ligue 1 Montpellier, le maglie sbagliate finiscono nel Vermont

Il reparto marketing del Montpellier ha avuto un'intuizione geniale per rimediare al clamoroso sbaglio delle maglie stampate male: nel logo mancava una L nel nome della squadra. Il club, campione di Francia nel 2012, aveva promesso ai propri tifosi la sostituzione del logo, il cambio maglia o il rimborso ma nel frattempo ha trovato il modo per non dover eliminare le divise sbagliate: verranno infatti inviate in Vermont (Stati Uniti) alla cittadina di Montpelier.