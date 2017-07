Ligue 1 Montpellier in lutto: è morto a 74 anni il presidente Nicollin

Lutto nel mondo del calcio francese e non solo. A 74 anni è morto Louis Nicollin, storico presidente del Montpellier, colpito da un infarto mentre stava festeggiando il compleanno in un ristorante di Nimes: è stato purtroppo inutile il trasporto in ospedale. Era in carica dal 1974 e aveva portato il club nel giro di 4 anni dalla seconda divisione alla conquista della Ligue 1 nel 2012 ai danni del Psg: aveva festeggiato il titolo facendosi la cresta e tingendosi i capelli di rosso e blù. Del resto Nicollin, la cui azienda gestisce la raccolta di spazzatura per il mondo, era un personaggio istrionico e senza peli sulla lingua: quasi un dirigente d'altri tempi. E infatti non apprezzava granché la Coppa dalle grandi orecchie: "Giocare contro Arsenal, Schalke, in Champions me ne fotto, non mi ha mai fatto sognare. Meglio la Coppa di Francia (vinta nel 1990 ndr) dove facevamo giocare tre stranieri quando se ne potevano schierare due, ma i professionisti ci snobbavano e non controllavano". Questo è solo uno dei tanti aneddoti legati alla sua figura: nel 1977, proprio nella sfida di Coppa di Francia contro il Marsiglia, Nicollin chiuso in spogliatoio perché superstizioso: "Era un periodo in cui non cambiavo mai neanche il vestito solito per non portar sfortuna ai miei che magari giocavano sempre con le stesse mutande". Indimenticabile il ricordo del santone a cui il Montpellier si affidava: "Ci chiese un pollo vivo, poi riunì la squadra e tranciò la testa dell'animale con una sciabola dicendo al tecnico di schierare i giocatori colpiti dal sangue. Il pollo continuò a correre senza testa... vincemmo 3-0".