Ligue 1 Montpellier, epic fail: sbagliato il nome sulla maglia

Il Montpellier è caduto in un errore colossale: alcune serie di maglie, tra le quali quelle indossate dai calciatori, sono state stampate con un logo sbagliato, dove il nome del club che milita in Ligue 1 è diventato "Montpelier", con una sola "l", anziché due. Il club, campione di Francia nel 2012, ha promesso ai propri tifosi che il logo potrà essere facilmente sostituito. In alternativa si può cambiare la maglia o chiederne il rimborso.