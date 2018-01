Ligue 1 Monaco, l'appello di Glik: "Italiani, votatemi"

"Amici Italiani, sono rimasti 2 giorni per votare il miglior atleta polacco dell’anno 2017, ho il piacere di essere stato nominato, a questo punto devo chiedervi un piccolo aiuto". Con questo appello Kamil Glik chiama a raccolta tutti i suoi estimatori italiani affinché trasformino il loro affetto in voti. Quella del difensore del Monaco, però, sembra una missione impossibile perché tra i 20 candidati che si possono votare sul sito c'è anche un certo Robert Lewandowski, che nel 2017 ha segnato 53 gol in 55 partite.