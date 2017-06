Ligue 1 Monaco, il titolo è una formalità: scarpa speciale per la festa

Nike ha deciso di celebrare la storica vittoria del Monaco in Ligue 1 (la grande festa questa sera alle 21 in diretta su Premium Sport HD), dove la squadra del Principato non trionfava da 17 anni, lanciando un NIKEiD x Monaco pack in edizione limitata.