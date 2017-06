Ligue 1 Miglior giocatore della Ligue 1, chi dopo Ibrahimovic?

Il Sindacato dei calciatori professionisti della Francia (UNFP) ha ufficializzato la lista dei 4 candidati al premio di 'Miglior giocatore' della Ligue 1 per la stagione in corso. Nella quaterna dei potenziali vincitori il centrocampista del Psg Marco Verratti, il suo compagno di squadra e capocannoniere indiscusso Edinson Cavani, il suo inseguitore, Alexandre Lacazette (24 reti con l'Olympique Lione) e il centrocampista del Monaco Bernardo Silva. Non mancano gli esclusi eccellenti...