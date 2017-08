Ligue 1 Mbappè, il ginocchio va ko: ansia Monaco e...Real Madrid

Il Monaco vince la prima partita della nuova stagione in campionato, ma i biancorossi non possono esultare del tutto. A 15 minuti dalla fine infatti, sul risultato di 3-2 per i biancorossi, Kylian Mbappè ha lasciato il campo dolorante dopo un duro intervento che gli ha causato una piccola torsione del ginocchio. Il gioiello francese, inseguito da Real Madrid e Barcellona e che il Monaco valuta circa 200 milioni di euro, è uscito dal campo sulle sue gambe, ma sembrava molto dolorante. In panchina gli è stato applicato del ghiaccio e in attesa di conoscere le sue condizioni, le prossime saranno ore di ansia.