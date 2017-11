Ligue 1 Marsiglia, striscione dei tifosi contro Evra

Durante il match contro il Caen, i tifosi del Marsiglia hanno esposto un duro striscione contro Patrice Evra, sospeso dal club dopo il calcio a un suo supporter prima della partita contro il Vitoria Guimaraes in Europa League: "Hai pensato di essere più grande della società e di noi. Non ti vogliamo più vedere con questi colori". E poi un insulto. Il francese, intanto, è tornato a postare su Instagram: "Grande risultato, sono orgoglioso di voi - il commento alla vittoria per 5-0 dei suoi compagni - grazie ai veri tifosi del Marsiglia, da loro sto ricevendo grande supporto".