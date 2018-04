Ligue 1 Marsiglia, Garcia copia i brasiliani: trucco 'anti-Ronaldinho'

Nell’ultimo turno di Ligue 1 il Marsiglia di Rudi Garcia ha rispolverato un vecchio trucco nato in Brasile per evitare di subire gol sotto la barriera (Ronaldinho era abilissimo a calciare in questo modo, così come Pirlo). Il match contro il Nantes di Ranieri è finito 1-1 grazie al gol di Thauvin all’ultimo minuto che lascia l'OM al terzo posto a 4 punti di ritardo dal Monaco, ma il fatto curioso è andato in scena a metà secondo tempo, quando Morgan Sanson ha deciso di inginocchiarsi dietro la barriera per evitare che il tiro di Lima beffasse Mandanda. Non una novità come si diceva, i brasiliani Coutinho e Marcelo insegnano...