Ligue 1 Marsiglia, Evra: "Sono qui perchè amo la m..."

"Io amo andare dove c’è la merda". L'ex terzino della Juventus, Patrice Evra, spiega così i motivi del suo trasferimento al Marsiglia, senza peli sulla lingua: "Ho scelto Marsiglia perché molte persone mi hanno detto di non venire, a causa dell’atmosfera calda. Ma io amo andare dove c’è la merda. Io sono come questo, ho bisogno di questo!" ha detto il francese in un'intervista a La Provence, ripresa poi da France Football.