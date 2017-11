Ligue 1 Lille, Bielsa è "sospeso dalla sua funzione di allenatore"

Il peggio sembrava passato in casa Lille. Le ultime due vittorie centrate contro Metz e Saint-Etienne (arrivate dopo una striscia negativa di 10 parite) sembravano aver riportato il sereno in società e in spogliatoio, ma inaspettatamente è arrivata una criptica comunicazione da parte del club: "Il Lille deciso di sospendere momentaneamente il signor Marcelo Bielsa dalla sua funzione di allenatore nell'ambito di un procedimento avviato dal club", il messaggio postato sul profilo Twitter ufficiale. Nessuna ulteriore motivazione è stata fornita, così 'L'Equipe' ipotizzava che il motivo fosse uno spogliatoio estremamente scontento dei metodi del Loco, in particolare per via delle estenuanti sessioni video, ma nelle ultime ore la verità è venuta fuori e il Lille ha fatto davvero una figuraccia. Bielsa infatti è stato sospeso perché è volato in Cile senza autorizzazione, ma il tecnico l’ha fatto perchè uno dei suoi collaboratori storici, il preparatore atletico Luis Bonini (il Profe), sta lottando tra la vita e la morte per un gravissimo cancro allo stomaco e potrebbe morire per questa malattia. Chissà se il Lille, dopo aver conosciuto le reali motivazioni di quel viaggio, tornerà sui suoi passi e si scuserà col Loco, che potrebbe anche decidere di dimettersi.