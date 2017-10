Ligue 1 Lille, Bielsa: "Blanc è migliore di me"

L'allenatore del Lille Marcelo Bielsa è stato molto modesto in conferenza stampa. A chi gli ha fatto notare che ci sono troppi allenatori stranieri nella Ligue 1, El Loco ha risposto: “Sono d'accordo. Non dovrei far parte della Ligue 1 dal momento che qui ci sono allenatori che non hanno una squadra e che sono migliori di me. Laurent Blanc per esempio è senza una squadra ma credo che sia meglio di me“, ha detto El Loco.