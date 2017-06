Ligue 1 Ligue 1, Saint Etienne in campo con lo stemma della Chapecoense sulla maglia

Anche nel turno infrasettimanale della Ligue 1 le squadre hanno ricordato le vittime dell'aereo su cui viaggiava la squadra brasiliana dalla Chapecoense con diverse manifestazioni, ma il Saint Etienne ha fatto qualcosa in più: la squadra del tecnico Christophe Galtier è infatti scesa in campo per la sfida casalinga contro il Marsiglia di Rudi Garcia con il doppio stemma (il proprio e quello della Chapecoense) sulle magliette.