Ligue 1, il Nantes vince ancora: Ranieri è terzo

Dopo lo spettacolo offerto dal Psg nel pomeriggio ( 6-2 al Bordeaux ), in serata si sono giocate le altre partite dell'ottava giornata di Ligue 1 e la notizia calcistica della serata ( sul campo dell'Amiens è crollata la balaustra del settore ospiti, alcuni dei quali sono rimasti feriti) arriva dal campo del Nantes, dove la squadra di Ranieri ha battuto 1-0 il Metz fanalino di coda del campionato volando così al terzo posto in classifica. Sesto risultato utile consecutivo per il tecnico italiano, che dopo i ko delle prime due giornate non si è più fermato, conquistando 16 punti con soltanto sei gol segnati (il Monaco campione in carica è a quota 19). Aiutato anche dalla buona sorte il Nantes, che al 93' si salva incredibilmente sul rigore (molto dubbio) che Roux prima segna e poi, sulla ripetizione, spara alle stelle. Nelle altre gare della serata vittoria 1-0 del Caen sul campo del Rennes, successo casalingo del Digione sullo Strasburgo (1-0) e pareggio per 1-1 tra Guingamp e Tolosa.